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Раздел: Курьезы  
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В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе

В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе"ЧП" произошло в Техасе.

Полиция Техаса в США арестовала 31-летнего мужчину, который рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Арон Урбанский был арестован за правонарушения после вызова правоохранителей в церковь в Клеберн, штат Северный Техас, где проходил завтрак с Сантой. Хизер Джонсон, мать четверых детей младшего возраста, рассказала, как мужчина спросил у нее: "Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? А знают ли они, кто такой Иисус?", - пишет издание.

После этого женщина попросила мужчину "не разрушать Санту и Рождество" для ее детей, но тот начал кричать, что Санта не настоящий, что она ошибается, рассказывая детям о нем.

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Скотт Каин, мэр города Клеберн, уже заявил, что усилит безопасность на рождественском параде в воскресенье в городе с населением в 30 000 человек.
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 Теги: США, Санта-Клаус

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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