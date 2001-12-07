Раздел: Курьезы
В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
"ЧП" произошло в Техасе.
Полиция Техаса в США арестовала 31-летнего мужчину, который рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Арон Урбанский был арестован за правонарушения после вызова правоохранителей в церковь в Клеберн, штат Северный Техас, где проходил завтрак с Сантой. Хизер Джонсон, мать четверых детей младшего возраста, рассказала, как мужчина спросил у нее: "Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? А знают ли они, кто такой Иисус?", - пишет издание.
После этого женщина попросила мужчину "не разрушать Санту и Рождество" для ее детей, но тот начал кричать, что Санта не настоящий, что она ошибается, рассказывая детям о нем.
Читайте также: В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
Скотт Каин, мэр города Клеберн, уже заявил, что усилит безопасность на рождественском параде в воскресенье в городе с населением в 30 000 человек.
Полиция Техаса в США арестовала 31-летнего мужчину, который рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Арон Урбанский был арестован за правонарушения после вызова правоохранителей в церковь в Клеберн, штат Северный Техас, где проходил завтрак с Сантой. Хизер Джонсон, мать четверых детей младшего возраста, рассказала, как мужчина спросил у нее: "Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? А знают ли они, кто такой Иисус?", - пишет издание.
После этого женщина попросила мужчину "не разрушать Санту и Рождество" для ее детей, но тот начал кричать, что Санта не настоящий, что она ошибается, рассказывая детям о нем.
Читайте также: В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
Скотт Каин, мэр города Клеберн, уже заявил, что усилит безопасность на рождественском параде в воскресенье в городе с населением в 30 000 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
221
0
Также советуем посмотреть
- В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
- Сеть в восторге от кота, который дает спортсменам «пять»
- В Сети высмеяли Путина, оказавшегося ниже Медведева
- В Африке отыскали рухнувший корабль инопланетян
- Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
- Сутки в зоне ООС: ранен один украинский военнослужащий
- Принц Уильям публично подшутил над женой
- Смешной еж из Львова покоряет Instagram
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
Оставьте свой комментарий