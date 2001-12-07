Раздел: Курьезы
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Они не в восторге от таких визитов.
Животные бояться ходить к ветеринарам, и иногда нам кажется, что в этом нет никакого смысла. В таких ситуациях стоит вспоминать наши человеческие походы к дантисту. Кто бы не хотел уткнуться лицом в угол и сделать вид, что он где-нибудь в другом месте? В этом люди с домашними животными очень похожи, с одной лишь разницей, что у наших питомцев это выглядит гораздо забавнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Животные бояться ходить к ветеринарам, и иногда нам кажется, что в этом нет никакого смысла. В таких ситуациях стоит вспоминать наши человеческие походы к дантисту. Кто бы не хотел уткнуться лицом в угол и сделать вид, что он где-нибудь в другом месте? В этом люди с домашними животными очень похожи, с одной лишь разницей, что у наших питомцев это выглядит гораздо забавнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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