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Раздел: Курьезы  
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Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром

Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаромОни не в восторге от таких визитов.

Животные бояться ходить к ветеринарам, и иногда нам кажется, что в этом нет никакого смысла. В таких ситуациях стоит вспоминать наши человеческие походы к дантисту. Кто бы не хотел уткнуться лицом в угол и сделать вид, что он где-нибудь в другом месте? В этом люди с домашними животными очень похожи, с одной лишь разницей, что у наших питомцев это выглядит гораздо забавнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром

Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
Потешные животные, которые не рады встрече с ветеринаром
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 Теги: животные, ветеринар

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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