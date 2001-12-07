Раздел: Курьезы
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Подборка смешных фоток.
Знакомьтесь, это Сайрус и он всё время следит за своим владельцем. Все знают, что собаки оберегают своих владельцев, но 2-летний бульмастиф по кличке Сайрус вывел заботу о своём хозяине на совершенно новый уровень. Он буквально следит за своим владельцем Лорен Бирней все время, заставляя его думать, что Сайрус за ним шпионит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Знакомьтесь, это Сайрус и он всё время следит за своим владельцем. Все знают, что собаки оберегают своих владельцев, но 2-летний бульмастиф по кличке Сайрус вывел заботу о своём хозяине на совершенно новый уровень. Он буквально следит за своим владельцем Лорен Бирней все время, заставляя его думать, что Сайрус за ним шпионит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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