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Раздел: Курьезы  
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Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином

Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяиномПодборка смешных фоток.

Знакомьтесь, это Сайрус и он всё время следит за своим владельцем. Все знают, что собаки оберегают своих владельцев, но 2-летний бульмастиф по кличке Сайрус вывел заботу о своём хозяине на совершенно новый уровень. Он буквально следит за своим владельцем Лорен Бирней все время, заставляя его думать, что Сайрус за ним шпионит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
Сеть повеселила собака, которая все время «шпионит» за хозяином
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 Теги: собака, шпион

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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