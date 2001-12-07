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Раздел: Курьезы  
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В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко

В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото ПорошенкоПрезидент сфотографировался с десантниками.

Россияне подняли настоящую истерику из-за снимка президента Украины Петра Порошенко с десантниками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

В сети россияне подняли настоящий "лай" по этому поводу, пытаясь понять фейк это или нет. Большинство в России посчитали снимок все же фейком. В сети по этой причине даже разгорелся настоящий спор.

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"Головорезы", "Фейк. Да даже если и наклеили череп - там тысячи таких эмблем и не факт, что это именно немецкая", "Нет не фейк. На шевроне москальские черепа, чем больше тем плодороднее чернозем", "Пираты XXI века?" – обсуждают фото российские пользователи.

В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
В Сети подняли на смех реакцию россиян на свежей фото Порошенко
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 Теги: Порошенко, россияне

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Сегодня, 16:34 » Автор: Анна Мартынова
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