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Раздел: Курьезы  
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И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы

И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицыНа деревьях начинают бродить ягоды.

В Москве местные жители заметили свиристелей, которые странно ведут себя. Оказалось, что птицы пьяны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, местные жители начали замечать птиц, которые странно себя ведут, дерутся или лежат под деревьями рябины. В сети обсуждали несколько теорий поведения птиц.

Некоторые предположили, что они замерзли, другие – что ягоды стали ядовитыми. Правыми оказались те, кто предположил, что свиристели пьяны.

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Люди поделились своими наблюдениями с представителями Государственного биологического музея имени К.А.Тимирязева и там подтвердили теорию с опьянением. По словам специалистов, из-за перепадов температур, ягоды начинают бродить прямо на деревьях. Маленькая печень птиц не справляется с "брагой", попавшей в их организм.
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 Теги: птицы, пьяные

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Сегодня, 11:00 » Автор: Анна Мартынова
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