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Раздел: Курьезы  
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Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным

Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменнымНе смеяться невозможно.

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер хорошим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

- Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами настроения?

- Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.

Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным


- Здравствуйте, доктор. Я к вам.

- Раздевайтесь!.. Разделись?

- Да!

- Одевайтесь.

- А как же...

- Все нормально. Слух в порядке.

Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным


Социальная группа "Учителя Географии" оскорбляет чувства социальной группы "Свидетели Плоской Земли".

Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным


Разговаривают две женщины:

- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?

- Неделю-то?..

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Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным


Аптека - беспринципное заведение, где одновременно продают средства как для продления жизни, так и для ее предотвращения.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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