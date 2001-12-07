Раздел: Курьезы
Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
Они выполняют все прихоти своих любимых дочерей.
Быть родителем - сложная профессия, требующая много сил. А вот быть отцом девочки, еще сложнее. Мы собрали для вас фотографии отцов, которые на 100% справились с этой задачей. Так этот отец поддерживал голову свой дочке, чтобы она могла поспать во время полета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Отец и дочь отращивали 2 года свои волосы, чтобы отдать их на благотворительность
«Дочь хотела праздник в стиле „Звездных войн“, я смирился»
«Я набил рисунок свой дочери на руке»
«Моя дочь очень любит русалок»
Дочь нарисовала, отец приготовил
«Моя дочь хотела розовые волосы, но боялась, что над ней будут шутить»
«Лучший поход в магазин»
«Моя дочь попросила научить ее брить ноги, пришлось тренироваться»
«Дочка и ее подруги сказали, что мои пончики - самые вкусные на свете»
«Моя дочь положила растущую фигурку в воду и пошла спать. Ночью я подменил пони»
Читайте также: Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
Настоящий домик хоббита
Быть родителем - сложная профессия, требующая много сил. А вот быть отцом девочки, еще сложнее. Мы собрали для вас фотографии отцов, которые на 100% справились с этой задачей. Так этот отец поддерживал голову свой дочке, чтобы она могла поспать во время полета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Отец и дочь отращивали 2 года свои волосы, чтобы отдать их на благотворительность
«Дочь хотела праздник в стиле „Звездных войн“, я смирился»
«Я набил рисунок свой дочери на руке»
«Моя дочь очень любит русалок»
Дочь нарисовала, отец приготовил
«Моя дочь хотела розовые волосы, но боялась, что над ней будут шутить»
«Лучший поход в магазин»
«Моя дочь попросила научить ее брить ноги, пришлось тренироваться»
«Дочка и ее подруги сказали, что мои пончики - самые вкусные на свете»
«Моя дочь положила растущую фигурку в воду и пошла спать. Ночью я подменил пони»
Читайте также: Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
Настоящий домик хоббита
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