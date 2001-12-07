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Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочекОни выполняют все прихоти своих любимых дочерей.

Быть родителем - сложная профессия, требующая много сил. А вот быть отцом девочки, еще сложнее. Мы собрали для вас фотографии отцов, которые на 100% справились с этой задачей. Так этот отец поддерживал голову свой дочке, чтобы она могла поспать во время полета, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


Отец и дочь отращивали 2 года свои волосы, чтобы отдать их на благотворительность

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Дочь хотела праздник в стиле „Звездных войн“, я смирился»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Я набил рисунок свой дочери на руке»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Моя дочь очень любит русалок»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


Дочь нарисовала, отец приготовил

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Моя дочь хотела розовые волосы, но боялась, что над ней будут шутить»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Лучший поход в магазин»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Моя дочь попросила научить ее брить ноги, пришлось тренироваться»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Дочка и ее подруги сказали, что мои пончики - самые вкусные на свете»

Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


«Моя дочь положила растущую фигурку в воду и пошла спать. Ночью я подменил пони»

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Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек


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 Теги: мужчины, отцы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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