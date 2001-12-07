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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане

Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем планеОни повеселят и вас.

Бывает так, что задний план оказывается куда интереснее, чем само фото. Случается это по разным причинам, но в основном из-за случайно или намеренно запечатленных людей или событий. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку снимков, которые относятся именно к этой категории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
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 Теги: приколы, фотки

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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