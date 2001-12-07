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Раздел: Курьезы  
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Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой

Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Известный художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру после запрета секса в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Свое творчество он опубликовал на странице в Facebook.

На карикатуре Елкин изобразил создателя социальной сети Марка Цукерберга. Однако он подписал его, как Марк Цензурберг.

Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой


Пользователи сети прокомментировали карикатуру, написав: "Мы это уже проходили, в СССР секса тоже не было", "у Марка бизнес, Марк ответственный мальчик".

Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой


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Напомним, в социальной сети Facebook вдобавок к запрету публикации изображений полового акта и обнаженного тела запретили обсуждение сексуальных предпочтений и даже эротические намеки.
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 Теги: Facebook, карикатура

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Сегодня, 14:30 » Автор: Анна Мартынова
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