Раздел: Курьезы
Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Пользователи соцсетей посмеялись над карикатурой с российским президентом, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известный карикатурист Сергей Елкин, который не единожды высмеивал будни России, в этот раз не оставил без внимания рейтинг стран по производству оружия, в котором РФ заняли второе место. Новый рисунок Сергея изображает Путина в подворотне, торгующего ракетами.
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В Сети посмеялись над карикатурой, а к новости отнеслись с иронией. «А по производству пуховых платков, гужевых повозок и валенок мы вообще первые в мире!», «и на первое место по скорости обнищания населения», «Чем больше оружия - тем лучше для всех…Всех коррупционеров», - шутят пользователи.
Пользователи соцсетей посмеялись над карикатурой с российским президентом, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известный карикатурист Сергей Елкин, который не единожды высмеивал будни России, в этот раз не оставил без внимания рейтинг стран по производству оружия, в котором РФ заняли второе место. Новый рисунок Сергея изображает Путина в подворотне, торгующего ракетами.
Читайте также: «Старинный оберег»: Сеть насмешило фото трусов на позициях боевиков «ЛНР»
В Сети посмеялись над карикатурой, а к новости отнеслись с иронией. «А по производству пуховых платков, гужевых повозок и валенок мы вообще первые в мире!», «и на первое место по скорости обнищания населения», «Чем больше оружия - тем лучше для всех…Всех коррупционеров», - шутят пользователи.
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