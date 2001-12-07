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Раздел: Курьезы  
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Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад

Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назадВот это удача!

Американка Пола Стэнтон из города Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, нашла обручальное кольцо с бриллиантом, которое девять лет назад утонуло в унитазе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Женщина потеряла драгоценное украшение в 2009 году, когда мыла туалет. Пола поздно заметила, что кольца больше нет на пальце, и решила, что оно потеряно навсегда.

Спустя девять лет коммунальный рабочий, Тед Гоголь делал ремонт возле канализационного люка в 120 метрах от ее дома и заметил в грязи блестящий предмет. При ближайшем рассмотрении он оказался золотым кольцом.

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Гоголь понял, что ему попалось то самое кольцо, которое три года назад упомянула Стэнтон, и отдал находку женщине. Она прокипятила украшение в перекиси водорода и лимонном соке и теперь снова носит.
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Сегодня, 10:04 » Автор: Анна Мартынова
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