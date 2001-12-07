Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад

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Рабочие одного из мусоросжигательных заводов в Китае вручную перебрали 13 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенное местной жительницей кольцо с бриллиантом стоимостью 110 тысяч юаней (около 16 тысяч долларов).