Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
Соцсети комментируют новое фото.
В социальных сетях высмеяли очередной конфуз российского президента Владимира Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
На этот раз поводом для язвительных насмешек стала «победа» Путина на международной арене.
Речь идет о переброске российских ракетоносцев в бедствующую Венесуэлу, где люди пытаются выжить без еды.
Об этом похвастался рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который мнит себя «журналистом кремлевского пула».
«Один из результатов встречи Путина и Мадуро: российские ракетоносцы Ту-160 в Венесуэле», - говорится в подписи к опубликованному в Twitter снимку.
На этот конфуз обратил внимание политический аналитик и блогер Алексей Голобуцкий, который язвительно высмеял очередную «геополитическую победу» Путина.
«Кремлевский пул пропагандистов похвастался российскими ракетоносцами в дефолтной Венесуэле. Та какие «ракетоносцы» - там разве кокаиноносцы актуальны, учитывая состояние экономики и «успехи» Мадуро», - написал он у себя в Facebook.
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«Этот металл еще летает?», «Все правильно, земли удобрять нужно везде», «Нормально так за коксом прилетели», «Точно, м*скали за белым порошком полетели», - пишут пользователи в комментариях под публикацией.
В социальных сетях высмеяли очередной конфуз российского президента Владимира Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
На этот раз поводом для язвительных насмешек стала «победа» Путина на международной арене.
Речь идет о переброске российских ракетоносцев в бедствующую Венесуэлу, где люди пытаются выжить без еды.
Об этом похвастался рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который мнит себя «журналистом кремлевского пула».
«Один из результатов встречи Путина и Мадуро: российские ракетоносцы Ту-160 в Венесуэле», - говорится в подписи к опубликованному в Twitter снимку.
На этот конфуз обратил внимание политический аналитик и блогер Алексей Голобуцкий, который язвительно высмеял очередную «геополитическую победу» Путина.
«Кремлевский пул пропагандистов похвастался российскими ракетоносцами в дефолтной Венесуэле. Та какие «ракетоносцы» - там разве кокаиноносцы актуальны, учитывая состояние экономики и «успехи» Мадуро», - написал он у себя в Facebook.
Читайте также: Известный художник показал, куда Путин ведет Россию
«Этот металл еще летает?», «Все правильно, земли удобрять нужно везде», «Нормально так за коксом прилетели», «Точно, м*скали за белым порошком полетели», - пишут пользователи в комментариях под публикацией.
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