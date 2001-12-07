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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле

В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей ВенесуэлеСоцсети комментируют новое фото.

В социальных сетях высмеяли очередной конфуз российского президента Владимира Путина, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

На этот раз поводом для язвительных насмешек стала «победа» Путина на международной арене.

Речь идет о переброске российских ракетоносцев в бедствующую Венесуэлу, где люди пытаются выжить без еды.

В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле


Об этом похвастался рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который мнит себя «журналистом кремлевского пула».

«Один из результатов встречи Путина и Мадуро: российские ракетоносцы Ту-160 в Венесуэле», - говорится в подписи к опубликованному в Twitter снимку.

На этот конфуз обратил внимание политический аналитик и блогер Алексей Голобуцкий, который язвительно высмеял очередную «геополитическую победу» Путина.

«Кремлевский пул пропагандистов похвастался российскими ракетоносцами в дефолтной Венесуэле. Та какие «ракетоносцы» - там разве кокаиноносцы актуальны, учитывая состояние экономики и «успехи» Мадуро», - написал он у себя в Facebook.

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«Этот металл еще летает?», «Все правильно, земли удобрять нужно везде», «Нормально так за коксом прилетели», «Точно, м*скали за белым порошком полетели», - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
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 Теги: Путин, ракетоносцы

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Сегодня, 13:34 » Автор: Анна Мартынова
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