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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже

В Сети высмеяли россиян, протестующих в ПарижеСоцсети делятся фотожабами.

В Кремле называют "клеветой" причастность России к организации протестов, однако в сети уже выкладывают фотожабы на эту тему, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Как известно, ранее в СБУ заявили, что спецслужбы России организовывают беспорядки во Франции и планируют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы.

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В Кремле называют «клеветой» причастность России к организации протестов, однако в сети уже выкладывают фотожабы на эту тему.

В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
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 Теги: Париж, протест

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Сегодня, 15:24 » Автор: Анна Мартынова
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