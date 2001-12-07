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Раздел: Курьезы  
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Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота

Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохотаВ театре нет места скуке.

Как правило, слово «театр» вызывает благоговение у культурной части населения. Все приходят в нарядах, разговаривают шепотом, дарят актерам цветы. Однако, среди всего этого пафосного очарования находится место и юмору. Эти 17 уморительных фотографий доказывают, что театр - это совсем не скучно, передает Хроника.инфо со ссылкой ан novate.

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Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
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 Теги: театр, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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