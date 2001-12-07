Раздел: Курьезы
Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
В театре нет места скуке.
Как правило, слово «театр» вызывает благоговение у культурной части населения. Все приходят в нарядах, разговаривают шепотом, дарят актерам цветы. Однако, среди всего этого пафосного очарования находится место и юмору. Эти 17 уморительных фотографий доказывают, что театр - это совсем не скучно, передает Хроника.инфо со ссылкой ан novate.
Читайте также: В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
Как правило, слово «театр» вызывает благоговение у культурной части населения. Все приходят в нарядах, разговаривают шепотом, дарят актерам цветы. Однако, среди всего этого пафосного очарования находится место и юмору. Эти 17 уморительных фотографий доказывают, что театр - это совсем не скучно, передает Хроника.инфо со ссылкой ан novate.
Читайте также: В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
- Сеть покорил теленок размером с кошку
- На Закарпатье произошла утечка нефти
- Так было угодно Богу
Оставьте свой комментарий