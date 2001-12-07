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Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»

Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»Кого только не встретишь в метро.

Метро - один из самых удобных видов городского транспорта, который позволяет быстро добраться из одной точки города в другую. Конечно же, им ежедневно пользуются миллионы людей, среди которых можно увидеть очень странных модников, которые выглядят очень необычно. Смотрим далее на подборку фотографий из метрополитена, на которые вам будет интересно взглянуть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
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 Теги: метро, мода

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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