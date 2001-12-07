Раздел: Курьезы
Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
Кого только не встретишь в метро.
Метро - один из самых удобных видов городского транспорта, который позволяет быстро добраться из одной точки города в другую. Конечно же, им ежедневно пользуются миллионы людей, среди которых можно увидеть очень странных модников, которые выглядят очень необычно. Смотрим далее на подборку фотографий из метрополитена, на которые вам будет интересно взглянуть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Метро - один из самых удобных видов городского транспорта, который позволяет быстро добраться из одной точки города в другую. Конечно же, им ежедневно пользуются миллионы людей, среди которых можно увидеть очень странных модников, которые выглядят очень необычно. Смотрим далее на подборку фотографий из метрополитена, на которые вам будет интересно взглянуть, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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