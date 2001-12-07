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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки всегда невозмутимых людей

Уморительные фотки всегда невозмутимых людей Они всегда в хорошем настроении.

Вы ведь знаете людей, у которых нервы как сталь, любой ветер - попутный, а из лимона они, конечно же, сделают лимонад. Их невозмутимость можно принять за безразличие, но в остальном остается тихо завидовать: сообразительности, стойкости нервной системы и непреклонности перед натиском общественного мнения. Их не смутит ни электронный браслет на ноге, ни ручка вместо заколки для волос, ни чужой ребенок, упорно называющий их папой, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы желаем читателям сохранять спокойствие даже в непредвиденных ситуациях. Тем более что многие неловкие моменты спустя годы вызывают лишь улыбку.

Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
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 Теги: фото, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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