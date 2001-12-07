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Раздел: Курьезы  
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Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»

Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне» Они умеют удивлять.

Еще в древности кошек считали существами внеземного происхождения, и это вряд ли далеко от истины. Есть в их облике нечто, что наводит на мысль: эти питомцы совсем не так просты, как нам кажется. А что, если они действительно тайные агенты инопланетных цивилизаций да вдобавок наделены сверхспособностями? Может, они просто ждут своего часа, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы провели небольшое расследование, в ходе которого нам удалось вычислить схему, по которой действуют усатые-полосатые.

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Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»

Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
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 Теги: инопланетяне, коты

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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