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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка

Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подаркаНевероятно терпеливый малыш.

Энн Холден на сто процентов уверена, что лучший подарок на праздник - это симпатичный кот, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.

Именно поэтому весёлая жительница Голд-Коста (Австралия) решила не только превратить в подарок своего британского короткошёрстного кота по кличке Скутер, но и должным образом упаковать его.

Потрясающе терпеливое животное, прославившееся в интернете, почти полностью невозмутимо отнеслось ко всем творящимся над собой манипуляциям. Кота завернули в бумагу (правда, Энн подчеркнула, что заворачивать надо неплотно, а то Скутеру было бы неудобно), перевязали ленточкой, а на голову для пущей красоты приделали бантик.

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В таком виде Скутера подвинули под ёлку, и многие зрители, с интересом посмотревшие видео с упаковкой необычного живого подарка, признали, что кот и впрямь очень мил.

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 Теги: кот, подарок

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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