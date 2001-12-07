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Раздел: Курьезы  
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Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»

Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму» Выигрыш составил 50 тысяч долларов.

Американец по имени Кевин Фенвик из города Балтимор, штат Мэриленд, благодаря опозданию детей на школьный автобус сорвал джекпот и обеспечил себя на всю жизнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

58-летний Фенвик каждый день покупал билеты мгновенной лотереи в одном и том же магазине, но однажды был вынужден изменить привычке, так как его дети опоздали на школьный автобус. Мужчина нашел другой киоск и приобрел в нем билет за пять долларов. Он стер защитный слой и увидел, что выиграл 50 тысяч долларов.

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"Я не мог поверить своим глазам! Я встал и прошелся, а затем снова сел и положил перед собой билет. Но надпись "50 тысяч долларов" никуда не исчезла", – рассказал он.
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 Теги: лотерея, случайность

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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