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Раздел: Курьезы  
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Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки

Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки Пять минут отличного настроения.

Есть люди, которых буквально трясет от чопорных и нудных разговоров. Поэтому они хорошенько разбавляют их юмором, остроумием, сарказмом и самоиронией, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы тоже порой отключаем свою серьезность, и эта подборка как раз подходит для того, чтобы немного отдохнуть от суеты и поднять настроение.

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Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
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 Теги: смс, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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