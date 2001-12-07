Раздел: Курьезы
Художник создает уморительные комиксы о своей кошке
Как же это знакомо.
Когда художник Лукас Торнблум (Lucas Turnbloom) и его жена принесли домой кошку, никто из них не подозревал, что милая непоседа положит начало веселым комиксам. Серия «Как быть кошкой» поначалу была просто шуткой, вдохновленной проделками неугомонного питомца. Но теперь это настоящий комикс, новых выпусков которого с нетерпением ждут люди по всему миру, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Всем кошатникам советуем заглянуть в инстаграм и фейсбук Лукаса. Там вы найдете еще больше историй о пушистой проказнице. Мы сами не смогли устоять и теперь делимся с вами самыми полюбившимися комиксами.
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Когда художник Лукас Торнблум (Lucas Turnbloom) и его жена принесли домой кошку, никто из них не подозревал, что милая непоседа положит начало веселым комиксам. Серия «Как быть кошкой» поначалу была просто шуткой, вдохновленной проделками неугомонного питомца. Но теперь это настоящий комикс, новых выпусков которого с нетерпением ждут люди по всему миру, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Всем кошатникам советуем заглянуть в инстаграм и фейсбук Лукаса. Там вы найдете еще больше историй о пушистой проказнице. Мы сами не смогли устоять и теперь делимся с вами самыми полюбившимися комиксами.
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