Раздел: Курьезы
Парень высмеял девушек с длинными ногтями
Забавная пародия набирает популярность.
https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/paren-s-manikyurom-zhestko-vysmeyal-modnyh-devushek-zabavnoe-video-1197273.html
Микроблогер по имени Кев решил передразнить девушек: он сделал себе маникюр и снял сатирический ролик. На видео парень демонстрирует свои новые ногти в различных жизненных ситуациях.
По мере просмотра ролика становится ясно, что любое движение – это отличный повод похвастаться маникюром. С другой стороны, это и череда страданий при попытке сделать элементарные вещи, такие как, открыть бутылку с водой, набрать номер на телефоне или поместить карточку в банкомат.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 4,6 миллионов просмотров, 215 тысяч лайков, 78 тысяч ретвитов и более двух тысяч комментариев.
https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/paren-s-manikyurom-zhestko-vysmeyal-modnyh-devushek-zabavnoe-video-1197273.html
Микроблогер по имени Кев решил передразнить девушек: он сделал себе маникюр и снял сатирический ролик. На видео парень демонстрирует свои новые ногти в различных жизненных ситуациях.
По мере просмотра ролика становится ясно, что любое движение – это отличный повод похвастаться маникюром. С другой стороны, это и череда страданий при попытке сделать элементарные вещи, такие как, открыть бутылку с водой, набрать номер на телефоне или поместить карточку в банкомат.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 4,6 миллионов просмотров, 215 тысяч лайков, 78 тысяч ретвитов и более двух тысяч комментариев.
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