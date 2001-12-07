Парень высмеял девушек с длинными ногтями

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https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/paren-s-manikyurom-zhestko-vysmeyal-modnyh-devushek-zabavnoe-video-1197273.htmlМикроблогер по имени Кев решил передразнить девушек: он сделал себе маникюр и снял сатирический ролик. На видео парень демонстрирует свои новые ногти в различных жизненных ситуациях.По мере просмотра ролика становится ясно, что любое движение – это отличный повод похвастаться маникюром. С другой стороны, это и череда страданий при попытке сделать элементарные вещи, такие как, открыть бутылку с водой, набрать номер на телефоне или поместить карточку в банкомат.Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 4,6 миллионов просмотров, 215 тысяч лайков, 78 тысяч ретвитов и более двух тысяч комментариев.