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Раздел: Курьезы  
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Парень высмеял девушек с длинными ногтями

Парень высмеял девушек с длинными ногтямиЗабавная пародия набирает популярность.

https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/paren-s-manikyurom-zhestko-vysmeyal-modnyh-devushek-zabavnoe-video-1197273.html
Микроблогер по имени Кев решил передразнить девушек: он сделал себе маникюр и снял сатирический ролик. На видео парень демонстрирует свои новые ногти в различных жизненных ситуациях.

По мере просмотра ролика становится ясно, что любое движение – это отличный повод похвастаться маникюром. С другой стороны, это и череда страданий при попытке сделать элементарные вещи, такие как, открыть бутылку с водой, набрать номер на телефоне или поместить карточку в банкомат.

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Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 4,6 миллионов просмотров, 215 тысяч лайков, 78 тысяч ретвитов и более двух тысяч комментариев.

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 Теги: маникюр, пародия

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Сегодня, 16:46 » Автор: Анна Мартынова
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