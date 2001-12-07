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Раздел: Курьезы  
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Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях

Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетяхФото сделали в Венесуэле.

В сети высмеяли фото российских бомбардировщиков, которые прибыли в Венесуэлу для передачи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие снимки появились в соцсетях.

На кадрах можно увидеть российских военных, внешний которых оставляет желать лучшего. Их внешний вид явно противоречит общепринятому виду настоящего военного. Некандицию выдает явно выпирающий живот у каждого из присутствующих поголовно.

Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях


В сети тут же стали комментировать увиденное.

"Россия разместила 7 пузатых бомбардировщиков в Венесуэле", - написал в Facebook украинский журналист Михаил Голуб.

"А может надувных?)", "Богатая страна!" – поддержали его в соцсетях.

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Напомним, Россия отправила в Венесуэлу четыре военных самолета, среди которых два стратегических бомбардировщика Ту-160 для проведения серии учений. В Венесуэлу также прилетели Ан-124 "Руслан" и Ил-62 ВКС России.
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 Теги: Путин, военные

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Сегодня, 18:23 » Автор: Анна Мартынова
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