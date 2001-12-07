В России лошадь врезалась в авто и «скрылась с места ДТП»

Дальнейшая судьба животного неизвестна.



Необычная авария случилась в чеченском городе Грозное, там лошадь врезалась в легковой автомобиль Toyota, передает



На записи можно увидеть, как лошадь на полном скаку выбегает на проезжую часть и врезается в едущий мимо автомобиль. После столкновения животное убегает, его дальнейшая судьба неизвестна.



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В результате ДТП у легковушки сильно разбито лобовое стекло и поврежден капот.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Необычная авария случилась в чеченском городе Грозное, там лошадь врезалась в легковой автомобиль Toyota, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня На записи можно увидеть, как лошадь на полном скаку выбегает на проезжую часть и врезается в едущий мимо автомобиль. После столкновения животное убегает, его дальнейшая судьба неизвестна.В результате ДТП у легковушки сильно разбито лобовое стекло и поврежден капот.





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