Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
Девушка нарвалась на критику.
В оккупированном Донецке прошел конкурс красоты «Мисс Донбасс-2018″, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Победила в нем Оксана Юдина из находящейся под контролем Украины Авдеевки, получив приз в двести тысяч российских рублей.
Первое и третье место конкурса отдали жительницам украинской территории.
Любопытно, что если имя победительницы назвали с фамилией, то другие участницы с украинской территории прописаны только с первой буквой фамилии – таким образом их якобы оберегают от СБУ: Анастасия С. из Красногоровки, Карина Т. из Новогродовки, Анастасия Д. из Мариуполя, Кристина С. из Марьинки, Юлия М. из Торецка (Дзержинска).
Победительница конкурса с короной
В сети бурно отреагировали на главную красавицу Донбасса - люди в шоке от такого выбора и пишут они следующее:
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«Бедная, у нее же рот не закрывается. После возвращения стоит вручить утешительную медаль «За разворовывание бюджета России» и отпустить - может это чье-то счастье-любовь не выбирает», «Какой пи*дец! Слов нет - одни матюки. Донецк, во что ты превратился», «Все красавицы уехали, из всех уродин выбрали самую красивую», «Это же сколько нужно выпить?», «Уж больно страшна» и т.д.
В оккупированном Донецке прошел конкурс красоты «Мисс Донбасс-2018″, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Победила в нем Оксана Юдина из находящейся под контролем Украины Авдеевки, получив приз в двести тысяч российских рублей.
Первое и третье место конкурса отдали жительницам украинской территории.
Любопытно, что если имя победительницы назвали с фамилией, то другие участницы с украинской территории прописаны только с первой буквой фамилии – таким образом их якобы оберегают от СБУ: Анастасия С. из Красногоровки, Карина Т. из Новогродовки, Анастасия Д. из Мариуполя, Кристина С. из Марьинки, Юлия М. из Торецка (Дзержинска).
Победительница конкурса с короной
В сети бурно отреагировали на главную красавицу Донбасса - люди в шоке от такого выбора и пишут они следующее:
Читайте также: Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
«Бедная, у нее же рот не закрывается. После возвращения стоит вручить утешительную медаль «За разворовывание бюджета России» и отпустить - может это чье-то счастье-любовь не выбирает», «Какой пи*дец! Слов нет - одни матюки. Донецк, во что ты превратился», «Все красавицы уехали, из всех уродин выбрали самую красивую», «Это же сколько нужно выпить?», «Уж больно страшна» и т.д.
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