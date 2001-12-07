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В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»

В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»Девушка нарвалась на критику.

В оккупированном Донецке прошел конкурс красоты «Мисс Донбасс-2018″, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Победила в нем Оксана Юдина из находящейся под контролем Украины Авдеевки, получив приз в двести тысяч российских рублей.

Первое и третье место конкурса отдали жительницам украинской территории.

Любопытно, что если имя победительницы назвали с фамилией, то другие участницы с украинской территории прописаны только с первой буквой фамилии – таким образом их якобы оберегают от СБУ: Анастасия С. из Красногоровки, Карина Т. из Новогродовки, Анастасия Д. из Мариуполя, Кристина С. из Марьинки, Юлия М. из Торецка (Дзержинска).

Победительница конкурса с короной

В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»


В сети бурно отреагировали на главную красавицу Донбасса - люди в шоке от такого выбора и пишут они следующее:

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«Бедная, у нее же рот не закрывается. После возвращения стоит вручить утешительную медаль «За разворовывание бюджета России» и отпустить - может это чье-то счастье-любовь не выбирает», «Какой пи*дец! Слов нет - одни матюки. Донецк, во что ты превратился», «Все красавицы уехали, из всех уродин выбрали самую красивую», «Это же сколько нужно выпить?», «Уж больно страшна» и т.д.

В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
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 Теги: конкурс, Донбасс

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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