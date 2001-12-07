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Раздел: Курьезы  
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Потешные собаки, которых так и хочется погладить

Потешные собаки, которых так и хочется погладитьЗаряжайтесь хорошим настроением.

Если ваш сегодняшний вечер не очень задался, то симпатичные пёсики всегда помогут исправить настроение! Ещё быстрее настроение исправят эти очаровательные "щекастые" создания, которые сразу же вызовут улыбку и навсегда покорят ваше сердце! Только взгляните на них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
Потешные собаки, которых так и хочется погладить
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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