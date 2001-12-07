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Раздел: Курьезы  
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Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема

Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема Кажется, у него не получилось.

Джек Джонсон из Британии просто помешан на звезде спорта Дэвиде Бекхэме. В свои 22 года он успел сделать множество пластических операций, чтобы стать похожим на своего любимца. На все это парень потратил не только много времени и нервов, но и солидную сумму - 42 000 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

И очень хотелось бы сказать, что Джек добился результата и стал хотя бы немного похожим на Дэвида, но нет! За что бедняга платил пластическим хирургам, остается загадкой. Бекхэм и Джек не имеют ни одной общей черты. Вот это фиаско!

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Однако чудака можно назвать настоящим оптимистом, он не сдается и уверенно идет к своей цели. А еще парень любит, чтобы его называли Джек, Джек Бекхэм.

Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
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 Теги: пластика, Бэкхем

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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