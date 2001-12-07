» » Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Раздел: Курьезы  
0

Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу

Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работуВот что бывает, когда за дело берутся дилетанты.

Как бы не старались строители и ремонтники выполнять поставленные перед ними задачи, все равно к кого-то все идет наперекосяк. То плитку не той стороной положат, что дверь упрется в лампочку. В общем - сплошные казусы, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон

Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ляпы, строители

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
     83
     0

Похожие новости по теме

Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон

Грабитель устроил пожар.

«Шедевры» от строителей, которым пора искать новое призвание «Шедевры» от строителей, которым пора искать новое призвание

Когда руки растут не из того места.

Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу Смешные конфузы строителей, которым пора менять работу

Курьезные ляпы строителей и дизайнеров.

«Суровые челябинские занавески» и другие «ляпы» от строителей «Суровые челябинские занавески» и другие «ляпы» от строителей

Строители, знаете ли, шутят по-особому.

Дикие и странные «ляпы» строителей, которые не оставят равнодушными Дикие и странные «ляпы» строителей, которые не оставят равнодушными

Оказывается, строить тоже очень весело.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх