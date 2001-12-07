» » Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Раздел: Курьезы  
0

Веселые твиты, которые могли написать только девушки

Веселые твиты, которые могли написать только девушкиС ними не соскучишься.

Девушки - это кладезь ни с чем не сравнимой мудрости, тонкого юмора и специфических взглядов на жизнь. Таким багажом просто грех не поделиться с миром. Читайте в нашей подборке уморительных твитов о поисках новой любви, современной моде и вечных трудностях похудения, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали свежую порцию женского остроумия в интернете.

Читайте также: Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон

Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Веселые твиты, которые могли написать только девушки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: твиты, девушки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
     177
     0

Похожие новости по теме

Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон

Грабитель устроил пожар.

Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора

Они поднимут настроение каждого.

Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора

Пять минут отличного настроения.

Смешные твиты, которые могли написать только женщины Смешные твиты, которые могли написать только женщины

Не смеяться невозможно.

Женская логика в подборке ироничных твитов Женская логика в подборке ироничных твитов

Ох уж эти женщины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх