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Раздел: Курьезы  
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Украинцы с юмором отреагировали на метели

Украинцы с юмором отреагировали на метелиВ Украине объявили штормовое предупреждение из-за больших осадков.

12 декабря почти по всей Украине начались снегопады и снег с дождем. В некоторых областях и городах осадки не прекращаются, и снег дальше засыпает улицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Сети люди разделились. Одни очень радуются снегу и уже чувствуют новогоднее настроение.

Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели


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Для других же снегопады превратились в настоящее испытание: кто-то просто не любит снег, кому-то не нравится начинать утро с лопаты и уборки, а кто-то устал постоянно падать.

Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели
Украинцы с юмором отреагировали на метели
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 Теги: метель, соцсети

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Сегодня, 18:23 » Автор: Анна Мартынова
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