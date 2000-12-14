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Раздел: Курьезы  
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В Калифорнии грабитель-неудачник застрял в трубе

В Калифорнии грабитель-неудачник застрял в трубеОказалось, что бедолага провел в ней двое суток.

В городе Сан Лоренсо (штат Калифорния, США )грабитель, пытаясь проникнуть в офис, застрял в вытяжной трубе китайского ресторана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Отмечается, что крики о помощи услышал Игор Кампос, владелец налоговой конторы. Мужчина уточнил, что голос доносился из соседнего помещения, где ранее находился китайский ресторан. После непродолжительного исследования здания, Кампос нашел незнакомого мужчину в вытяжной трубе ресторана.

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Оказалось, что бедолага провел в ней двое суток. Вызванные на место происшествия спасители и правоохранители быстро извлекли мужчину из ловушки. Сейчас он находится в больнице. Однако вскоре он предстанет перед судом, ведь его целью было проникновение в офис для хищения денег и материальных ценностей.
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 Теги: Калифорния, грабитель

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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