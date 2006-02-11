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Циники подсказали, как провести День святого Валентина

Циники подсказали, как провести День святого ВалентинаЮмор скрасит любой праздник.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина. В сети не утихают споры о том, кем же был загадочный Валентин, а между тем в католической церкви такого праздника нет вообще: его убрали из общецерковного календаря еще в 1969 году, потому что слишком уж мало информации об этом святом. Впрочем, это не мешает влюбленным радовать друг друга цветами, конфетами и открытками в виде сердечек, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Однако среди них всегда есть те, для кого 14 февраля - это не повод дарить любимым всякую банальщину. Мы отыскали примеры того, как можно поздравить с Днем святого Валентина тех, кого любишь. И тех, кого не любишь, тоже.

Идея для тех, кто не знает, как праздновать День святого Валентина

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Валентинка, которая доведет любимого до слез

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


А что... А вдруг?

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Поздравление от Virgin Atlantic

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Валентинка для бородатого брутала

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Для одиноких поздравление с Днем святого Валентина выглядит именно так

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Вот так выглядит настоящее сердце, а то, что рисуют у вас на открытках, больше похоже на ягодичные мышцы

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Кому-то хотя бы лук подарили...

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Съедобная валентинка для диких сердцем

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


На фото - снек из сушеной говядины с надписью: «Накорми свою дикую сторону».

«Подарок на День святого Валентина от моего парня: букет салата»

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Самая романтичная валентинка 2019-го

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Серьезная валентинка для взрослых людей

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Зачем девушки просят на День святого Валентина гигантских плюшевых мишек, если есть это?

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Кот, который выразит чувства за тебя

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


«Я нашел лучшую открытку»

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


«Я люблю твою собаку».

«С Днем святого Валентина, дорогая! Я принес тебе какашку. Она очень романтичная, она же розовая!»

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


«Мой кот оставил мне подарок на День святого Валентина»

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


Какой-то добрый человек позаботился о тех, кто забыл вовремя купить цветы для своей второй половинки

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


«Бесплатно. Возьми одну, чтобы удивить свою вторую половинку. (Ей не надо знать, что эти цветы из ванной.)»

«Я люблю тебя так же, как Канье любит Канье»

Циники подсказали, как провести День святого Валентина


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Лучший букет на День святого Валентина

Циники подсказали, как провести День святого Валентина
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 Теги: циники, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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