Горе-грабитель рассыпал мешок с деньгами на глазах у полицейских

Этот парень - неудачник дня.



В США вооруженный мужчина ограбил банк и пытался скрыться с места преступления, но поскользнулся и обронил добычу. Это произошло на глазах полицейского, передает



Инцидент произошел утром 12 февраля в американском городе Уотервилл, штат Мэн. После удачного ограбления банка 37-летний Джейсон Маккенродт покинул здание и незаметно проник на парковку ресторана Ming Lee. Там он оступился на скользком участке земли и упал прямо на глазах лейтенанта полиции штата Мэн Гленна Ланга, который в это время парковал автомобиль.



«Когда он упал, деньги и оружие вывалились из его кармана на землю, и купюры разлетелись на ветру по всей парковке», - рассказывает шеф полиции Джозеф Масси. Лейтенант Ланг увидел оружие и заподозрил неладное.



По словам Масси, благодаря своему профессионализму Ланг сумел в считаные минуты покинуть свою машину и задержать подозрительного мужчину. Именно в тот момент городская полиция сообщила об ограблении банка.



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Грабителя Маккенродта осудили по делу о краже со взломом и временно доставили в окружную тюрьму с правом выйти под залог в размере 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Судебное разбирательство назначено на 13 мая. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США вооруженный мужчина ограбил банк и пытался скрыться с места преступления, но поскользнулся и обронил добычу. Это произошло на глазах полицейского, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua Инцидент произошел утром 12 февраля в американском городе Уотервилл, штат Мэн. После удачного ограбления банка 37-летний Джейсон Маккенродт покинул здание и незаметно проник на парковку ресторана Ming Lee. Там он оступился на скользком участке земли и упал прямо на глазах лейтенанта полиции штата Мэн Гленна Ланга, который в это время парковал автомобиль.«Когда он упал, деньги и оружие вывалились из его кармана на землю, и купюры разлетелись на ветру по всей парковке», - рассказывает шеф полиции Джозеф Масси. Лейтенант Ланг увидел оружие и заподозрил неладное.По словам Масси, благодаря своему профессионализму Ланг сумел в считаные минуты покинуть свою машину и задержать подозрительного мужчину. Именно в тот момент городская полиция сообщила об ограблении банка.Грабителя Маккенродта осудили по делу о краже со взломом и временно доставили в окружную тюрьму с правом выйти под залог в размере 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Судебное разбирательство назначено на 13 мая.





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