Раздел: Курьезы
Запутался в руках: президент Ирана попал в нелепую ситуацию
Конфуз произошел на встрече с Путиным.
Саммит в российском Сочи запомнился конфузом. При традиционном рукопожатии на открытии мероприятия президент Ирана Хасан Рухани замешкался, растерялся и в итоге был вынужден здороваться с Владимиром Путиным левой рукой, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Рукопожатие левой рукой - табу в исламских странах, поскольку левая рука считается грязной, нечистой. Но, учитывая, что Путин встал слева и сам протянул левую руку для приветствия, у Рухани, по сути, не осталось выбора.
Видео курьезного момента опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
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Люди, знакомые с особенностями этикета у мусульман, назвали случившееся дипломатическим проколом и вообще плохим знаком.
Саммит в российском Сочи запомнился конфузом. При традиционном рукопожатии на открытии мероприятия президент Ирана Хасан Рухани замешкался, растерялся и в итоге был вынужден здороваться с Владимиром Путиным левой рукой, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Рукопожатие левой рукой - табу в исламских странах, поскольку левая рука считается грязной, нечистой. Но, учитывая, что Путин встал слева и сам протянул левую руку для приветствия, у Рухани, по сути, не осталось выбора.
Видео курьезного момента опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Люди, знакомые с особенностями этикета у мусульман, назвали случившееся дипломатическим проколом и вообще плохим знаком.
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