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Раздел: Курьезы  
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Запутался в руках: президент Ирана попал в нелепую ситуацию

Запутался в руках: президент Ирана попал в нелепую ситуацию Конфуз произошел на встрече с Путиным.

Саммит в российском Сочи запомнился конфузом. При традиционном рукопожатии на открытии мероприятия президент Ирана Хасан Рухани замешкался, растерялся и в итоге был вынужден здороваться с Владимиром Путиным левой рукой, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Рукопожатие левой рукой - табу в исламских странах, поскольку левая рука считается грязной, нечистой. Но, учитывая, что Путин встал слева и сам протянул левую руку для приветствия, у Рухани, по сути, не осталось выбора.

Видео курьезного момента опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

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Люди, знакомые с особенностями этикета у мусульман, назвали случившееся дипломатическим проколом и вообще плохим знаком.

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 Теги: конфуз, Путин

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Сегодня, 16:45 » Автор: Анна Мартынова
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