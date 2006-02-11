Раздел: Курьезы
Забавные уроки воспитания котят от их мам
Они не могут не поднять настроение.
Уроки кошачьего этикета, способные насмешить каждого, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Когда котята растут, их можно снимать на камеру часами.
Они такие милые, и очень смешно видеть, как их воспитывают мамы.
Читайте также: Оригинальный рекламный ход стал поводом для новых мемов
Уроки кошачьего этикета, способные насмешить каждого, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Когда котята растут, их можно снимать на камеру часами.
Они такие милые, и очень смешно видеть, как их воспитывают мамы.
Читайте также: Оригинальный рекламный ход стал поводом для новых мемов
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