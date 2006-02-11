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Раздел: Курьезы  
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Забавные уроки воспитания котят от их мам

Забавные уроки воспитания котят от их мамОни не могут не поднять настроение.

Уроки кошачьего этикета, способные насмешить каждого, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Когда котята растут, их можно снимать на камеру часами.

Они такие милые, и очень смешно видеть, как их воспитывают мамы.

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 Теги: коты, воспитание

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Сегодня, 14:33 » Автор: Анна Мартынова
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