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Раздел: Курьезы  
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Забавные собаки, которые явно в чем-то виноваты

Забавные собаки, которые явно в чем-то виноватыВ этот раз они испытывают раскаяние.

Все кто имеет домашних питомцев знают, как те любят пакостить дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Но когда их начинают за это ругать, делают такой виноватый вид, что становится прям жалко.

Создается впечатление, что он полностью признает свою вину и больше делать так не будет.

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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 22:20 » Автор: Анна Мартынова
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