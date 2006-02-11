Раздел: Курьезы
Забавные собаки, которые явно в чем-то виноваты
В этот раз они испытывают раскаяние.
Все кто имеет домашних питомцев знают, как те любят пакостить дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Но когда их начинают за это ругать, делают такой виноватый вид, что становится прям жалко.
Создается впечатление, что он полностью признает свою вину и больше делать так не будет.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Все кто имеет домашних питомцев знают, как те любят пакостить дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Но когда их начинают за это ругать, делают такой виноватый вид, что становится прям жалко.
Создается впечатление, что он полностью признает свою вину и больше делать так не будет.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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