Раздел: Курьезы
Смех на завтрак: свежая подборка веселых анекдотов
Посмейтесь от души.
Для кого-то зима – это повод надеть любимый лыжный костюм и пойти играть в снежки, а для кого-то - еще она причина жаловаться на холод. Неважно кто вы: любитель летнего зноя или скрипучего холода, анекдоты от Знай.ua рассмешат всех, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.
****
- Жизнь - как коробка конфет, каждому попадается свой вкус...
- И какой вкус попался тебе?
- Разочарование.
- А мне с коньячком!..
****
Не стоит доверять мужчине, утверждающему, что он не женат и видит в вас свою будущую спутницу жизни, если вы у него в телефоне записаны под именем "Водоканал".
****
Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.
****
В Одессе:
- Здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Вы читали Библию?
- Нет. Мы ее писали!
****
Фраза "Я сын прокурора!" так и не смогла отпугнуть медведя.
****
Жена заявила, что я не мужик, а тряпка.
Я расплакался и уехал к маме.
****
- У меня украли кошелек, ботинки и паспорт.
- А в полицию ходил?
- Ходил. Не они...
****
Лайфхак для всех, кому некогда готовить. Раз в неделю кипятите большую кастрюлю воды, разливаете ее по порционным контейнерам и замораживаете.
Как только нужно сварить макароны или рис, у вас уже есть готовый кипяток!
****
Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов.
****
В Одессе:
- Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?
- Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.
- Послушай, раз вы во всем соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?
****
Девушка в темном переулке впопыхах перепутала баллончики и вылечила маньяка от насморка…
****
Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия!
****
- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?
- На сколько?
- На 480.
Читайте также: Прикольные фотки, вызывающие множество вопросов
****
- Дети, кто может объяснить мне слово "летописец"?
Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что "лето закончилось... Совсем".
Для кого-то зима – это повод надеть любимый лыжный костюм и пойти играть в снежки, а для кого-то - еще она причина жаловаться на холод. Неважно кто вы: любитель летнего зноя или скрипучего холода, анекдоты от Знай.ua рассмешат всех, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.
****
- Жизнь - как коробка конфет, каждому попадается свой вкус...
- И какой вкус попался тебе?
- Разочарование.
- А мне с коньячком!..
****
Не стоит доверять мужчине, утверждающему, что он не женат и видит в вас свою будущую спутницу жизни, если вы у него в телефоне записаны под именем "Водоканал".
****
Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.
****
В Одессе:
- Здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Вы читали Библию?
- Нет. Мы ее писали!
****
Фраза "Я сын прокурора!" так и не смогла отпугнуть медведя.
****
Жена заявила, что я не мужик, а тряпка.
Я расплакался и уехал к маме.
****
- У меня украли кошелек, ботинки и паспорт.
- А в полицию ходил?
- Ходил. Не они...
****
Лайфхак для всех, кому некогда готовить. Раз в неделю кипятите большую кастрюлю воды, разливаете ее по порционным контейнерам и замораживаете.
Как только нужно сварить макароны или рис, у вас уже есть готовый кипяток!
****
Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов.
****
В Одессе:
- Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?
- Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.
- Послушай, раз вы во всем соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?
****
Девушка в темном переулке впопыхах перепутала баллончики и вылечила маньяка от насморка…
****
Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия!
****
- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?
- На сколько?
- На 480.
Читайте также: Прикольные фотки, вызывающие множество вопросов
****
- Дети, кто может объяснить мне слово "летописец"?
Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что "лето закончилось... Совсем".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий