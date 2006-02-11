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Раздел: Курьезы  
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Смех на завтрак: свежая подборка веселых анекдотов

Смех на завтрак: свежая подборка веселых анекдотовПосмейтесь от души.

Для кого-то зима – это повод надеть любимый лыжный костюм и пойти играть в снежки, а для кого-то - еще она причина жаловаться на холод. Неважно кто вы: любитель летнего зноя или скрипучего холода, анекдоты от Знай.ua рассмешат всех, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства носил бейджик.

****

- Жизнь - как коробка конфет, каждому попадается свой вкус...

- И какой вкус попался тебе?

- Разочарование.

- А мне с коньячком!..

****

Не стоит доверять мужчине, утверждающему, что он не женат и видит в вас свою будущую спутницу жизни, если вы у него в телефоне записаны под именем "Водоканал".

****

Если вы идете на детский праздник, нарядитесь в костюм пирата. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.

****

В Одессе:

- Здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Вы читали Библию?

- Нет. Мы ее писали!

****

Фраза "Я сын прокурора!" так и не смогла отпугнуть медведя.

****

Жена заявила, что я не мужик, а тряпка.

Я расплакался и уехал к маме.

****

- У меня украли кошелек, ботинки и паспорт.

- А в полицию ходил?

- Ходил. Не они...

****

Лайфхак для всех, кому некогда готовить. Раз в неделю кипятите большую кастрюлю воды, разливаете ее по порционным контейнерам и замораживаете.

Как только нужно сварить макароны или рис, у вас уже есть готовый кипяток!

****

Если в споре с девушкой ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом, у тебя нет шансов.

****

В Одессе:

- Изя, это правда, что твоя жена подала в суд на развод?

- Да, но и я обратился в суд с такой же просьбой.

- Послушай, раз вы во всем соглашаетесь друг с другом, зачем же вам разводиться?

****

Девушка в темном переулке впопыхах перепутала баллончики и вылечила маньяка от насморка…

****

Врачу выгодно, когда вы болеете.

Юристу хорошо, когда вы попали в беду.

Полиция довольна, если вы оказались преступником.

Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.

И лишь вор желает вам беспечности и благополучия!

****

- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?

- На сколько?

- На 480.

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****

- Дети, кто может объяснить мне слово "летописец"?

Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что "лето закончилось... Совсем".
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 09:35 » Автор: Анна Мартынова
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