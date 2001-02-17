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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли Путина, получившего приглашение в Гаити

В Сети высмеяли Путина, получившего приглашение в ГаитиМитингующие в Гаити держат в руках портреты Путина.

В сети остро комментируют новости российских СМИ, в которых сообщается, что на фоне протестов в Гаити прозвучали призывы о помощи к Владимиру Путину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

«Призываю Америку и представителей протестующих провести переговоры в борисоглебске и заключить договор под названием - борисоглебск 1-. Только мирным путем можно добиться урегулирования конфликта и переговорами. Короче, я обеспокоен», - с иронией написал блогер «Фашик Донецкий» в комментарии к новости российских СМИ о протестах в Гаити, где Россию зовут помочь.

В Сети высмеяли Путина, получившего приглашение в Гаити
В Сети высмеяли Путина, получившего приглашение в Гаити


Пользователи соцсети также смеются в комментариях к публикации:

«Пожалуй настало время провести референдум о присоединении Гаити к борисоглебску»

«Гаитинаш! исконнорусскаяземля! путинвведивайска!»

«Гаити наш скоро будет)))) в родную гавань, приближали как могли))! Эти бушмены вечно там жгут и недовольны. Их понять можно, а то что новости рашки пи*арашки придумывают фантази ньюс это безмозглый пи*дец. Рашка такая же гаити, кто бы ей помог»

В Сети высмеяли Путина, получившего приглашение в Гаити


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Тем временем на видео из Гаити видно, что среди митингующих людей есть российские флаги, активисты также держат в руках портреты Владимира Путина.

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 Теги: Путин, Гаити

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Сегодня, 14:15 » Автор: Анна Мартынова
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