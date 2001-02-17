Раздел: Курьезы
Прикольные фотки храбрецов, обожающих рисковать
Они явно идут на неоправданный риск.
Как говорится, риск - дело благородное. Желание сделать что-то необыкновенное, адреналин в крови - без всего этого жизнь была бы такой скучной. Однако, находятся и такие смельчаки, которые откровенно перегибают палку, испытывая себя на прочность, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Как говорится, риск - дело благородное. Желание сделать что-то необыкновенное, адреналин в крови - без всего этого жизнь была бы такой скучной. Однако, находятся и такие смельчаки, которые откровенно перегибают палку, испытывая себя на прочность, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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