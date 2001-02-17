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Раздел: Курьезы  
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Веселые стихи от «поэтов»-любителей

Веселые стихи от «поэтов»-любителейКак тут не смеяться!

Вдохновение - штука капризная. Порой оно может застигнуть в самых неожиданных местах: у витрины магазина, рядом с неработающим лифтом или у новогодней елки. Так рождаются настоящие шедевры народной поэзии. Две подборки с ними мы уже делали - здесь и здесь. А теперь, по вашим многочисленным просьбам, подготовили третий выпуск, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы честно предупреждаем: после просмотра этой статьи вас тоже могут начать преследовать рифмы. Не боитесь? Тогда вперед!

1.
Поближе к камину придвинусь,
С погодой какая-то жесть:
Сегодня

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


2.
Пьяный стою на балконе в пальто,
Снежинки ртом я ловлю,
А

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


3.
Мы думали, что мир изменим,
Спасем его от тысяч бедствий...
Но время - зло,

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


4.

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


5.
- Планета вылечена, -
резюмировал Скайнет.

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


6.
Себя я считаю гурманом,
Стихов распробовав вкус;
Мне Лермонтов - смузи с бананом,
А

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


7.
Политикой так же природа живет:
Эмбарго, борьба, санкционные списки,
Даже

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


8.
Мы в мартини кидали оливки
Прям из греческого салата.
На прием собрались все

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


9.
В лесу Валера месяц проплутал.
Умом поехал, веганом вдруг стал.
Бормочет, поедая лист капустный:
"Братан,

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


10.
За облаками скрылось солнце,
Тоска в душе, пустой дисплей.
Лежу в кровати - ноль эмоций,
Когда осталось

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


11.
Что наша жизнь? Я ответа не знаю.
Лишь череда неприглядных моментов.
И от рожденья до ада иль рая -

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


12.
Опять напала грусть-кручина,
Ведь скучно жить, коль нет огня...
Хотела полюбить мужчину,
Но кот сказал:

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


13.
Увлеклись лососи йогой,
Плавники качают гуппи,
Мощный бицепс у миноги,

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


14.
Третий день с ума сходит подъезд бедный наш.
Ну откуда такие нелепицы?
Как подняться на нужный мне пятый этаж,
Если

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


15.
Отсрочьте человечества закат,
Раскройте происки зловредных технократов!
И

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


16.
Пять тарелок оливье
Поместилося во мне,
Признаю неловко,
Что я теперь

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


17.
Впал в нирвану обеденный стол,
Ликовали проемы оконные,
Перегрелся в экстазе котел,
Дзен постигло

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


18.
Юристы, ксерокс, кофе, магазин...
Остынет чай, мир сгинет в катастрофе,
Но заново восстанут из руин

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


19.
У Деда Мороза просили зефира,
Пять лего, две куклы, котенка, щенка...
Всех выше повесит бухгалтер Глафира
На елке записку:

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


20.
Расширил сознанья границы,
Устав от вселенской тоски:

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


21.
Натюрморт написать я решил, но - провал!
Не выходят бананы, как ни рисовал.
Не даются пока что мне в руки
Эти

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


22.
Известным стать мечтал я сильно,
Но не привлек к себе внимания.
Напишут на плите могильной,
Мол,

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


23.
Художник - не от слова «худо»,
И труд мой вовсе не напрасен,
Пока я твердо верить буду,
Что кистью

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


24.
Он не спасет вас от поноса
И от болезней схожих форм,
Но

Веселые стихи от «поэтов»-любителей


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25.
В семь проснутся мама с папой.
В восемь - в школу детвора.
Я ж во все четыре лапы

Веселые стихи от «поэтов»-любителей
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 Теги: поэты, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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