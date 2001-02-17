Раздел: Курьезы
Прикольные животные, которых природа знатно «разукрасила»
Они выглядят невероятно.
Кажется, великолепных пейзажей и видов, чтобы мы могли ими любоваться, щедрой природе было мало. Поэтому она превзошла саму себя, разукрасив этих животных уникальными отметинами и узорами. Невольно задумаешься, действительно ли они реальны или природа просто научилась использовать фотошоп, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Делимся с вами фото животных, шерсть которых как будто послужила холстом. А еще мы подготовили любопытный бонус в конце статьи, не пропустите!
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Кажется, великолепных пейзажей и видов, чтобы мы могли ими любоваться, щедрой природе было мало. Поэтому она превзошла саму себя, разукрасив этих животных уникальными отметинами и узорами. Невольно задумаешься, действительно ли они реальны или природа просто научилась использовать фотошоп, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Делимся с вами фото животных, шерсть которых как будто послужила холстом. А еще мы подготовили любопытный бонус в конце статьи, не пропустите!
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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