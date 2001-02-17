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Раздел: Курьезы  
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Собака, разорвавшая чужую посылку, устроила хозяевам пикантный «сюрприз»

Собака, разорвавшая чужую посылку, устроила хозяевам пикантный «сюрприз»Соседка предпочла бы не получить этот предмет обратно.

Ли Эдвардс и его жена Дженна Крозье, получившие по ошибке соседскую посылку, и подумать не могли, что из этой истории может получиться нечто скандальное, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su

Жители Манчестера (Англия) просто решили занести коробку в дом, а позже передать соседке её собственность. Однако, они не учли один фактор - а именно хулиганистую собаку породы лабрадор по кличке Бонни. Животное добралось до посылки и растерзало коробку, но это было бы ещё полбеды. Дело в том, что внутри посылки находился ярко-розовая игрушка для взрослых, и перед Ли и Дженной встала настоящая проблема, ведь они понимали, что придётся всё это отдавать соседке.

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Позже супругам пришлось пройти через это испытание. Дженна кое-как запихнула «игрушку» обратно в коробку и упаковала в пакетик. Явившаяся соседка покраснела до корней волос, и муж с женой теперь уверены, что по вине озорной собаки эта женщина больше никогда не будет с ними разговаривать.

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 Теги: собака, посылка

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Сегодня, 17:08 » Автор: Анна Мартынова
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