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Водитель случайно заснял "телепортацию" человека

Водитель случайно заснял "телепортацию" человекаРолик набирает популярность.

Камера видеорегистратора сумела заснять настоящую телепортацию человека из другого измерения. Многие люди пытались объяснить странный феномен, однако с каждой версией вопросов становилось только больше. Так, неожиданно для всех на некоторой дороге возник мужчина. Инцидент произошел в провинции Цзилинь (Китай) 9 февраля, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

На видео четко виден белый внедорожник, который едет по «чистой» дороге: никто из пешеходов не планирует пересекать улицу. Неожиданно авто поворачивает направо из-за внезапно появившегося человека в черном одеянии. Неизвестный быстро встает и убегает прочь.

Ролик появился на YouTube-канале «The Hidden Underbelly 2.0». Если его признают подлинным, то все мы сможем с уверенностью говорить о существовании межпространственных порталов.

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Некоторые личности считают, что мужчина просто выпрыгнул из заднего сидения машины. Однако тогда водитель не стал бы так резко тормозить и выкручивать руль. Препятствие в виде человека 100% возникло перед автомобилем. По мнению некоторых пользователей, инцидент явно произошел с участием сверхъестественного.

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 Теги: водитель, телепортация

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Сегодня, 10:18 » Автор: Анна Мартынова
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