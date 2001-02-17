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Раздел: Курьезы  
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Счастливое семейство коров покорило Сеть

Счастливое семейство коров покорило СетьУ них явно отличное настроение.

Когда представляешь себе корову, то в голове рисуется картинка, как животное неподвижно стоит и жует траву, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Но оказывается, они еще те резвушки. Только посмотрите на эту семейку.

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То ли их порадовала новая чесалка, то ли солнечная погода. Но выглядят они очень забавно!

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 Теги: коровы, прикол

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Сегодня, 11:52 » Автор: Анна Мартынова
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