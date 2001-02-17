Раздел: Курьезы
Счастливое семейство коров покорило Сеть
У них явно отличное настроение.
Когда представляешь себе корову, то в голове рисуется картинка, как животное неподвижно стоит и жует траву, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Но оказывается, они еще те резвушки. Только посмотрите на эту семейку.
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То ли их порадовала новая чесалка, то ли солнечная погода. Но выглядят они очень забавно!
Когда представляешь себе корову, то в голове рисуется картинка, как животное неподвижно стоит и жует траву, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Но оказывается, они еще те резвушки. Только посмотрите на эту семейку.
Читайте также: Водитель случайно заснял "телепортацию" человека
То ли их порадовала новая чесалка, то ли солнечная погода. Но выглядят они очень забавно!
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