Раздел: Курьезы
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Они выглядят очень сомнительно.
Почти в каждом дворе красуются странные скульптурные композиции, созданные неизвестными умельцами по заказу работников ЖКХ. Чаще всего это персонажи мультиков и сказок, по причине крайне скудного бюджета выполненные из самых невероятных материалов. В ход нередко идут старые покрышки, арматура и прочие непритязательные предметы. Но это еще полбеды. К сожалению, внешний вид таких скульптур вызывает куда больше вопросов, чем материалы, из которых они изготовлены. В общем, благая затея - украсить дворы и привнести немного радости в наши серые будни - превращается в апофеоз безвкусицы. А уж детей на такие площадки и вовсе выпускать не хочется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мы собрали образцы странных скульптур с детских площадок. Искренне надеемся, что свой двор вы на этих фотографиях не отыщете.
Читайте также: Соцсети высмеяли творчество «поэтессы» Поклонской
Почти в каждом дворе красуются странные скульптурные композиции, созданные неизвестными умельцами по заказу работников ЖКХ. Чаще всего это персонажи мультиков и сказок, по причине крайне скудного бюджета выполненные из самых невероятных материалов. В ход нередко идут старые покрышки, арматура и прочие непритязательные предметы. Но это еще полбеды. К сожалению, внешний вид таких скульптур вызывает куда больше вопросов, чем материалы, из которых они изготовлены. В общем, благая затея - украсить дворы и привнести немного радости в наши серые будни - превращается в апофеоз безвкусицы. А уж детей на такие площадки и вовсе выпускать не хочется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мы собрали образцы странных скульптур с детских площадок. Искренне надеемся, что свой двор вы на этих фотографиях не отыщете.
Читайте также: Соцсети высмеяли творчество «поэтессы» Поклонской
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Оставьте свой комментарий