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Раздел: Курьезы  
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Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках

Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках Они выглядят очень сомнительно.

Почти в каждом дворе красуются странные скульптурные композиции, созданные неизвестными умельцами по заказу работников ЖКХ. Чаще всего это персонажи мультиков и сказок, по причине крайне скудного бюджета выполненные из самых невероятных материалов. В ход нередко идут старые покрышки, арматура и прочие непритязательные предметы. Но это еще полбеды. К сожалению, внешний вид таких скульптур вызывает куда больше вопросов, чем материалы, из которых они изготовлены. В общем, благая затея - украсить дворы и привнести немного радости в наши серые будни - превращается в апофеоз безвкусицы. А уж детей на такие площадки и вовсе выпускать не хочется, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Мы собрали образцы странных скульптур с детских площадок. Искренне надеемся, что свой двор вы на этих фотографиях не отыщете.

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Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
Можно пугать малышей: странные «украшения» на детских площадках
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 Теги: дети, ЖКХ

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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