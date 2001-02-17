Раздел: Курьезы
Российский ведущий оконфузился, рассказав о несуществующем китайском министре
Его высмеяли в соцсетях.
Известный российский телеведущий Андрей Караулов выдумал китайского министра для того, чтобы сделать рекламу своей новой книге, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Акценты.
Об этом сообщил сам ведущий и лауреат премии ТЭФИ в своем официальном Facebook-аккаунте.
Андрей Караулов написал о том, что министр по развитию высоких технологий Китая Джиан Минг отказался пожать руку Анатолия Чубайса на саммите «Евразийские технологии-2019», проходящем в Санкт-Петербурге. Журналист упомянул о том, что подарил все тому же министру свою книгу под названием «Русский ад».
Казусов в этой истории сразу несколько. Во-первых, никакого китайского министра Джиан Минга попросту не существует. Он является плодом фантазии авторов сатирических новостей «Панорама». Андрей Караулов не указал в своем сообщении источник, придумавший данного персонажа. Во-вторых, телеведущий процитировал «слова» Минга о том, что «такие люди, как Чубайс, в Китае в лучшем случае лес валят».
В-третьих, форум «Евразийские технологии» тоже оказался вымышленным мероприятием. Андрей Караулов пошел дальше и начал утверждать, что написанную им книгу похвалил сам Путин. Учитывая логику событий, этого тоже явно никогда не происходило.
Пользователи быстро вычислили, что Андрей Караулов без зазрения совести присвоил себе чужой интеллектуальный труд. «Так, подождите - и это журналист? Заслуженный и уважаемый? Вот это уж действительно, русский ад. Фейкомета по новому закону осудят, надеюсь?» «Ну ничего нового. Очередной пропутинский рупор попался на фейке. Впрочем, у него все - один большой фейк и хайп». «Совсем Андрюха коксом мозги забил, живет в своем мирке наркотических грез», - написали интернет-пользователи в комментариях.
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Сам Андрей Караулов сослался на то, что историю выдумал для увеселения. Журналист отрицает все обвинения в свой адрес и считает, что черный пиар – это все равно пиар. А книгу какому-то китайцу, по словам журналиста, он все равно подарил. А кто это был на самом деле – министр или дворник – телеведущему не известно, ибо он не понимает китайский язык.
Известный российский телеведущий Андрей Караулов выдумал китайского министра для того, чтобы сделать рекламу своей новой книге, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Акценты.
Об этом сообщил сам ведущий и лауреат премии ТЭФИ в своем официальном Facebook-аккаунте.
Андрей Караулов написал о том, что министр по развитию высоких технологий Китая Джиан Минг отказался пожать руку Анатолия Чубайса на саммите «Евразийские технологии-2019», проходящем в Санкт-Петербурге. Журналист упомянул о том, что подарил все тому же министру свою книгу под названием «Русский ад».
Казусов в этой истории сразу несколько. Во-первых, никакого китайского министра Джиан Минга попросту не существует. Он является плодом фантазии авторов сатирических новостей «Панорама». Андрей Караулов не указал в своем сообщении источник, придумавший данного персонажа. Во-вторых, телеведущий процитировал «слова» Минга о том, что «такие люди, как Чубайс, в Китае в лучшем случае лес валят».
В-третьих, форум «Евразийские технологии» тоже оказался вымышленным мероприятием. Андрей Караулов пошел дальше и начал утверждать, что написанную им книгу похвалил сам Путин. Учитывая логику событий, этого тоже явно никогда не происходило.
Пользователи быстро вычислили, что Андрей Караулов без зазрения совести присвоил себе чужой интеллектуальный труд. «Так, подождите - и это журналист? Заслуженный и уважаемый? Вот это уж действительно, русский ад. Фейкомета по новому закону осудят, надеюсь?» «Ну ничего нового. Очередной пропутинский рупор попался на фейке. Впрочем, у него все - один большой фейк и хайп». «Совсем Андрюха коксом мозги забил, живет в своем мирке наркотических грез», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Читайте также: Скупой ухажер опозорился, потребовав вернуть деньги за коктейль
Сам Андрей Караулов сослался на то, что историю выдумал для увеселения. Журналист отрицает все обвинения в свой адрес и считает, что черный пиар – это все равно пиар. А книгу какому-то китайцу, по словам журналиста, он все равно подарил. А кто это был на самом деле – министр или дворник – телеведущему не известно, ибо он не понимает китайский язык.
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