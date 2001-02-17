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Раздел: Курьезы  
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20 трюков за минуту: талантливый кролик стал настоящим рекордсменом

20 трюков за минуту: талантливый кролик стал настоящим рекордсменомКролик выучил много трюков.

Этот 4-летний кролик по кличке Таави, живущий в Турку (Финляндия), знает около 30 разных трюков, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Айно Кавикаллио, владелица кролика, рассказала, что её питомец чрезвычайно активен и энергичен - не говоря уже о том, что он очень умён. Когда женщина начала дрессировать любимца, всё шло не так гладко, как ей хотелось бы, ведь Таави было тяжело сосредоточиться. Но вскоре положительные подкрепления в виде морковки и сушёных бананов сделали своё дело, и зверёк начал получать от трюков удовольствие.

20 трюков за минуту: талантливый кролик стал настоящим рекордсменом
20 трюков за минуту: талантливый кролик стал настоящим рекордсменом


Не так давно Таави попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь ему под руководством своей хозяйки удалось показать 20 трюков за минуту, включая вращение, прыжки через препятствия и другие «фокусы».

20 трюков за минуту: талантливый кролик стал настоящим рекордсменом
20 трюков за минуту: талантливый кролик стал настоящим рекордсменом


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Айно не только горда питомцем, но и уверена, что их совместное достижение должно стать примером для других хозяев животных. Никогда не следует недооценивать потенциал своего домашнего любимца, ведь женщина уверена, что у каждого зверька непременно найдётся какой-нибудь талант, если терпеливо поискать.

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 Теги: кролик, рекорд

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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