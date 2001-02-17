» » Дагестанские девушки подрались за букет невесты
Раздел: Курьезы  
0

Дагестанские девушки подрались за букет невесты

Дагестанские девушки подрались за букет невестыВ любви все средства хороши.

На свадебной церемонии в Дагестане произошла драка за букет невесты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Видео инцидента распространили в соцсетях. На записи видно, как букет полетел в толпу. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны.

Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет, а мужчины аплодируют ей. Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дагестан, цветы

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:34 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх