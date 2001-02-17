Раздел: Курьезы
Дагестанские девушки подрались за букет невесты
В любви все средства хороши.
На свадебной церемонии в Дагестане произошла драка за букет невесты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Видео инцидента распространили в соцсетях. На записи видно, как букет полетел в толпу. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны.
Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет, а мужчины аплодируют ей. Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.
На свадебной церемонии в Дагестане произошла драка за букет невесты, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Видео инцидента распространили в соцсетях. На записи видно, как букет полетел в толпу. После этого его одновременно схватили две девушки и начали тянуть в разные стороны.
Затем схватка продолжилась на полу. В итоге одной из девушек удается выдрать букет, а мужчины аплодируют ей. Пользователи сети предположили, что девушки очень сильно хотят замуж.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Согласно традиции, та девушка, которая поймает букет, вскоре выйдет замуж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий