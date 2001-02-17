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Раздел: Курьезы  
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Забавные примеры дружбы в мире животных

Забавные примеры дружбы в мире животныхОни - ребята общительные.

Что может быть круче, чем иметь лучшего друга? Это расти вместе с ним! В то время, когда некоторые из нас все еще ищут истинного друга, эти животные уже нашли и счастливы вместе всю свою жизнь. В этой подборке вы найдете самых неожиданных друзей, таких как крыса и собака или собака и лиса. Вы думаете, такая дружба невозможна? Убедитесь в этом сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
Забавные примеры дружбы в мире животных
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 Теги: дружба, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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