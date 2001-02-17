Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Веселимся вместе.
Да, яблоко обычно падает вниз, но то и дело возле нас появляются вещи, люди и животные, которые с треском опровергают этот закон. Да и другие законы физики тоже. Коты-эквилибристы, супергибкие девушки-рептилии, световые иллюзии, спровоцированные обычными с виду предметами, - оказывается, привычные принципы устройства мира не так уж и постоянны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Пользователи сети активно делятся фотографиями вещей и явлений, которые ввели их в ступор, и не остается ничего другого, как, глядя на них, тоже открывать рот от удивления.
Читайте также: В Австралии полицейским удалось заснять «НЛО»
Да, яблоко обычно падает вниз, но то и дело возле нас появляются вещи, люди и животные, которые с треском опровергают этот закон. Да и другие законы физики тоже. Коты-эквилибристы, супергибкие девушки-рептилии, световые иллюзии, спровоцированные обычными с виду предметами, - оказывается, привычные принципы устройства мира не так уж и постоянны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Пользователи сети активно делятся фотографиями вещей и явлений, которые ввели их в ступор, и не остается ничего другого, как, глядя на них, тоже открывать рот от удивления.
Читайте также: В Австралии полицейским удалось заснять «НЛО»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
146
0
Оставьте свой комментарий