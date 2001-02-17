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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики

Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики Веселимся вместе.

Да, яблоко обычно падает вниз, но то и дело возле нас появляются вещи, люди и животные, которые с треском опровергают этот закон. Да и другие законы физики тоже. Коты-эквилибристы, супергибкие девушки-рептилии, световые иллюзии, спровоцированные обычными с виду предметами, - оказывается, привычные принципы устройства мира не так уж и постоянны, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Пользователи сети активно делятся фотографиями вещей и явлений, которые ввели их в ступор, и не остается ничего другого, как, глядя на них, тоже открывать рот от удивления.

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Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
Прикольные фотки, на которых отсутствуют законы физики
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 Теги: физика, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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